Владимир Путин в видеообращении поздравил работников АПК

Президент России Владимир Путин в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля, поздравил с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается каждое второе воскресенье октября.
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