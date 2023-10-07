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Владимир Путин в видеообращении поздравил работников АПК

Владимир Путин в видеообращении поздравил работников АПК

Президент России Владимир Путин в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля, поздравил с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается каждое второе воскресенье октября.

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