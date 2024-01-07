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Несекретные материалы

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Только не у России: США впервые предложили Японии не покупать американский СПГ

Только не у России: США впервые предложили Японии не покупать американский СПГ

Руководство Соединенных Штатов ввело санкции против российской отрасли СПГ с прицелом на долгосрочную перспективу.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Я не против. Пусть нагнут всех.
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