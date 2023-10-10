Госдеп США назвал условие для смягчения санкций против Венесуэлы

Администрация США выразила готовность рассмотреть внесение изменений в санкционный режим в отношении Венесуэлы в случае проведения демократических реформ и создания условий для свободных и справедливых президентских выборов в стране.
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