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Госдеп США назвал условие для смягчения санкций против Венесуэлы

Госдеп США назвал условие для смягчения санкций против Венесуэлы

Администрация США выразила готовность рассмотреть внесение изменений в санкционный режим в отношении Венесуэлы в случае проведения демократических реформ и создания условий для свободных и справедливых президентских выборов в стране.

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