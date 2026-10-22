Президент России Владимир Путин посетил торжественный концерт в Большом театре, посвященный 10-му съезду и 150-летию Союза театральных деятелей.
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Ну, и что ?! Вряд ли артистам какая копейка перепала от присутствия Гаранта.А , коли так , то зачем писать об этом ? Ну,посетил и посетил ...делов -то...