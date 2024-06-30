Егор Крид закрутил роман с Алиной Загитовой ?

Рэпер Егор Крид пригласил Алину Загитову на свой юбилей и познакомил с мамой. 22-летняя фигуристка Алина Загитова и 30-летний рэпер Егор Крид, кажется, как будто из разных миров, которые никогда не пересекаются.
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