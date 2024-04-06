Отсидевший год российский ученый получил извинения за обвинения в убийствах

Прокуратура Москвы принесла официальные извинения ученому-гидрологу Александру Цветкову за незаконные обвинения в серии расправ 20-летней давности, сообщила член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева.
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