В России предупредили о возможном внезапном массированном ракетном ударе США

Развернутые в Японии подразделения многодоменной оперативной группы США могут использоваться для нанесения внезапного массированного ракетного удара для прорыва укрепленной обороны России, Китая или КНДР.
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