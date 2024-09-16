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  • Федор Родников
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В России предупредили о возможном внезапном массированном ракетном ударе США

В России предупредили о возможном внезапном массированном ракетном ударе США

Развернутые в Японии подразделения многодоменной оперативной группы США могут использоваться для нанесения внезапного массированного ракетного удара для прорыва укрепленной обороны России, Китая или КНДР.

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