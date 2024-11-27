На рубль давят со всех сторон

Инвесторы в последнее время снизили ожидания относительно уменьшения процентных ставок ФРС, оценивая вероятность снижения на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании ФРС в 52,7%, по сравнению с 69,5% месяцем ранее.
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