О причинах провала израильской разведки и армии

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ Развеян миф о всесилии израильской разведки и непобедимости израильской армии Прорыв отрядов палестинского движения ХАМАС на израильскую территорию стал неожиданностью для спецслужб и армии Израиля.
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