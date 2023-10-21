БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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О причинах провала израильской разведки и армии

О причинах провала израильской разведки и армии

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ Развеян миф о всесилии израильской разведки и непобедимости израильской армии Прорыв отрядов палестинского движения ХАМАС на израильскую территорию стал неожиданностью для спецслужб и армии Израиля.

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