Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Почему Иран может, а Россия нет?

Почему Иран может, а Россия нет?

Вот Иран ударил по стране, у которой есть ядерное оружие в ответ на агрессию даже не против своей территории, а против своих граждан и что? Началась Третья мировая? Нет конечно.

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Комментарии
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ВА
Владимир Амосов
Нас называют &quot;агрессорами&quot; А почему мы всегда оправдываемся? Оправдывается всегда слабый. Мы сами себя унижаем. Как обидно и не справедливо.! А на нас смотрит весь мир, которому больше  нравится не справедливый, а сильный. А мы действуем по принципу, &quot;бей своих, чтобы чужие боялись!&quot; Вот положили полмиллиона и что? Вот поляки радуются! А ведь они виновники в том, что происходит сейчас на Украине. В принципе Польша влезла во внутренние наши русские разборки.
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11 час.
ольга
Ага, дело в министре
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11 час.
Семен Семеныч
Что мешало в самом начале СВО объявить о бесполетной зоне над укрорейхом? Страх, а что про нас подумают. О какой доброй воле шла речь, когда положив десятки жизней солдат и офицеров ВС РФ, дали приказ отходить. При этом генерала даже сделали героем России. Надо сбивать все что летает над укрорейхом. И не важно чей это самолет. А нечего летать где не попадя. Все чего-то боимся.
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8 час.

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