Почему Иран может, а Россия нет?

ВА

Владимир Амосов

Нас называют "агрессорами" А почему мы всегда оправдываемся? Оправдывается всегда слабый. Мы сами себя унижаем. Как обидно и не справедливо.! А на нас смотрит весь мир, которому больше нравится не справедливый, а сильный. А мы действуем по принципу, "бей своих, чтобы чужие боялись!" Вот положили полмиллиона и что? Вот поляки радуются! А ведь они виновники в том, что происходит сейчас на Украине. В принципе Польша влезла во внутренние наши русские разборки.