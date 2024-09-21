Вооруженные силы России поразили сухогруз с ракетами и боеприпасами, которые западные страны поставили Киеву.
ВС РФ поразили сухогруз с западными ракетами и боеприпасами для Киева
Комментарии
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Nikolay Stepanov
Мутное сообщение. Скорее всего, не поразили сухогруз?
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4 час.
Alex Nемо
Могу только сказать одно - в западной прессе и на ТВ ни слова о том что Россия совершила агрессивный акт и потопила "мирный" сухогруз груженный "гуманитарной" помощью для бедной уркаины...
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4 час.
Игорь Максаков
А где он утоп?
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23 мин.
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