Отчет Министерства обороны США о военной мощи Китая за 2024 год

В докладе приведены данные, полученные военной разведкой США: по состоянию на середину 2024 года Китай имел в своем арсенале более 600 ядерных боеголовок, что примерно на 100 боеголовок больше, чем оценка на 2023 год, и примерно на 400 боеголовок больше, чем в 2019 году.