Россиянам дали советы по покупке авто с пробегом

При выборе авто с пробегом нужно помнить, что такие очевидные критерии, как возраст и показания одометра, не всегда дают исчерпывающую информацию о состоянии транспортного средства, предупредил технический директор автомобильного FRESH Максим Рязанов.
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