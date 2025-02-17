Наступает решающая неделя для Европы – FT

Европа торопится с ответом, пока США и Россия готовятся к мирным переговорам по Украине. Спешка и страсти вокруг противостояния с бывшим ближайшим союзником могут привести к непредсказуемым решениям и последствиям.
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