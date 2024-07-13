🔥Под Севастополем спасатели тушат лесной пожар на 4 гектарах Открытый огонь в селе Верхнесадовое удалось локализовать, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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🔥Под Севастополем спасатели тушат лесной пожар на 4 гектарах Открытый огонь в селе Верхнесадовое удалось локализовать, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.