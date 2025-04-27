GPT-Dolls: Новый тренд соцсетей — как создать свою куклу с помощью нейросети Елена ГалицкаяЕще совсем недавно мы восхищались «барбикором», вспоминали детство вместе с розовыми платьями и кукольными замками, а теперь в соцсетях новый бум — тренд GPT-Dolls.