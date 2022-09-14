Жителя Владивостока арестовали за госизмену в пользу военной разведки Украины.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Жителя Владивостока арестовали по подозрению в госизмене По данным ФСБ, он собирал и передавал Минобороны Украины данные о военных объектах Приморья.