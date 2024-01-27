«Бугимен» люто уничтожает целые группы солдат ВСУ: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 27 января 2024 года Юлия СоколоваВ недавнем отчете, опубликованном на Telegram-канале «Военкоры Русской весны», были представлены захватывающие кадры, снятые с беспилотников, демонстрирующие точные удары российских дронов по украинским войскам в районе Приютного.