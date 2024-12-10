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Балицкий: Работино надо не восстанавливать, а отстраивать заново

Поселок Работино Запорожской области, который был освобожден от присутствия военнослужащих ВСУ и украинских националистов, в ходе боев был настолько разрушен, что его необходимо отстраивать заново, сообщил 10 декабря глава региона Евгений Балицкий.

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