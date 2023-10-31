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Мигрант-насильник напал на двух россиянок, им удалось отбиться

Мигрант-насильник напал на двух россиянок, им удалось отбиться

В Подмосковье арестовали 21-летнего мигранта из Таджикистана, пытавшегося изнасиловать двух женщин. Ему вменили две попытки изнасилования, в том числе несовершеннолетней, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.

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