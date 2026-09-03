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Сергей Кравцов встретился со студентами на площадке выставки «Единая школа – Единая страна»

Сергей Кравцов встретился со студентами на площадке выставки «Единая школа – Единая страна»

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов выступил в рамках лекционной программы выставки «Единая школа – Единая страна» в Московском педагогическом государственном университете.

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