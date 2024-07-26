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Саратовский певец поддержал SHAMAN после блокировки канала на Youtube

Саратовский певец поддержал SHAMAN после блокировки канала на Youtube

Известный саратовский музыкант Павел Петров, более известный под сценическим псевдонимом Пашкетт, выразил поддержку популярному российскому исполнителю Ярославу Дронову после блокировки его YouTube-канала.

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