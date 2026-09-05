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За рулем

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В продаже появился новый большой Volkswagen со 143-сильным мотором

В продаже появился новый большой Volkswagen со 143-сильным мотором

Первый экземпляр флагманского гибридного кроссовера Volkswagen ID.ERA 9X добрался до россиян. Машина уже выставлена у одного из дилеров в Москве и оценена в 10,8 миллиона рублей.

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