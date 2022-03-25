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Пастрняк сделал 12-й хет-трик в НХЛ в матче с «Тампой». С 2014 года больше только у Овечкина

Пастрняк сделал 12-й хет-трик в НХЛ в матче с «Тампой». С 2014 года больше только у Овечкина

Давид Пастрняк сделал 12-й хет-трик в НХЛ в матче с «Тампой». 25-летний чех забросил все 3 шайбы «Бостона» в игре регулярного чемпионата с «Лайтнинг» (3:2).

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