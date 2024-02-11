Захарова: Шольц, посмотрев интервью Путина Карлсону, ослушался приказа США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что немецкий канцлер Олаф Шольц "ослушался приказа США", посмотрев интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
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