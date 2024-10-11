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Иран попал в конфликт в Китае, резко повысив стоимость своей нефти для местных клиентов

Иран попал в конфликт в Китае, резко повысив стоимость своей нефти для местных клиентов

В последнее время между иранскими продавцами и китайскими покупателями возникло серьезное противостояние, поскольку Иран хочет получать на 1 доллар больше за баррель своей сырой нефти по сравнению с предыдущими месяцами.

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