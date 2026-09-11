В Курганской области пьяные водители убили 17 человек за 8 месяцев

За восемь месяцев текущего года в Курганской области произошло 82 дорожно-транспортных происшествия с участием автомобилистов, которые находились за рулём в нетрезвом виде или отказались проходить медицинское освидетельствование.
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