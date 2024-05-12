Сенсационные перестановки. Шойгу заменил Патрушева, министром обороны станет Белоусов

То, что экономист стал министром обороны говорит о том, что СВО заканчивается?

Сергей Федотов

Насчёт СВО не знаю, но на мой взгляд, это говорит о том, что у нас уже не одно десятилетие нет достойного военного, которому б доверили пост министра обороны. То налоговик, то спасатель, теперь вот экономист. За четверть века ни одного 🙄 Скоро наверное гинеколога назначат. Как в Европе.