Сказать, что изменения потрясли большинство наших "политзнатоков", значит - ничего не сказать. Многие спешат с комментариями, но.
Сенсационные перестановки. Шойгу заменил Патрушева, министром обороны станет Белоусов
Комментарии
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Natalija Osminina
То, что экономист стал министром обороны говорит о том, что СВО заканчивается?
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9 час.
Сергей Федотов
Насчёт СВО не знаю, но на мой взгляд, это говорит о том, что у нас уже не одно десятилетие нет достойного военного, которому б доверили пост министра обороны. То налоговик, то спасатель, теперь вот экономист. За четверть века ни одного 🙄 Скоро наверное гинеколога назначат. Как в Европе.
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3 час.
Natalija Osminina
Все познается в сравнении. Мы же единая белая раса. Посмотрите во что превратились правящие. В России все же дело обстоит лучше. Поэтому Россия еще поживет после того, как западная цивилизация канет в лету.
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2 час.
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