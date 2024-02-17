В телеграм-каналах появилось интересное видео. Его суть сразу как-то даже не укладывается в голове. Итак: волонтеры ездят по окрестностям Авдеевки и помогают "хлопцам" выбраться оттуда на своем автотранспорте.
Пособники укронацистов в Авдеевке
Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Своевременная статья. Очень много и ждунов, и пособников-предателей. Всем нам нужно быть внимательными, ведь и так называемых беженцев с хохляндии полно, которые здесь устраивают диверсии.
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17 час.
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