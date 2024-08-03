Вкусно и сытно: полезные завтраки для энергии на весь день

Они зарядят позитивным настроем и подарят силы Завтрак — это самый важный прием пищи в течение дня, ведь он обеспечивает необходимую энергию и питательные вещества для правильного функционирования организма.
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