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В Японии назначили главу нового Объединенного командования Сил самообороны

В Японии назначили главу нового Объединенного командования Сил самообороны

Правительство Японии назначило на должность главы создаваемого Объединенного оперативного командования Сил самообороны страны генерал-лейтенанта Кэнъитиро Нагумо, который сейчас является заместителем главы Объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны, заявил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси, 11 марта сообщает ТАСС.

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