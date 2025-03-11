В Японии назначили главу нового Объединенного командования Сил самообороны

Правительство Японии назначило на должность главы создаваемого Объединенного оперативного командования Сил самообороны страны генерал-лейтенанта Кэнъитиро Нагумо, который сейчас является заместителем главы Объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны, заявил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси, 11 марта сообщает ТАСС.
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