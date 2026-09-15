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Газета.ру

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Минздрав Татарстана: в Казани 26 человек попали в больницу из-за еды из кебабной

Минздрав Татарстана: в Казани 26 человек попали в больницу из-за еды из кебабной

В Казани число госпитализированных с отравлением посетителей кафе «NAN Кебаб №1» выросло до 26 человек, включая двух детей.

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