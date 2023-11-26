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В Ростовской области возводят уникальный тюбинговый комплекс для катания на "ватрушках"

В Ростовской области возводят уникальный тюбинговый комплекс для катания на "ватрушках"

Такой центр для катания на тюбингах не имеет аналогов в России.Самый длинный в России тюбинговый комплекс для катания на "ватрушках" в ближайшее время откроют на территории парка "Лога" в Ростовской области.

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