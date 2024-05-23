СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 180 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Слишком легкая смерть. Нет. Они должны молить Аллаха послать им смерть ибо жизнь их будет хуже смерти.«Сокамерники гото...
  • Наталья Середа
    За правду простить?! Да за правду наградить надо, а не простить!За безжалостную п...
  • Ксения Павлова
    Поверь, об эту чушь никто мараться не будет. Просто петух на проверке в рожу плюнет и всё. Матрас в рулон и в систему...«Сокамерники гото...

За безжалостную правду можно простить": Военкор эмоционально отреагировал на арест генерала Попова

За безжалостную правду можно простить": Военкор эмоционально отреагировал на арест генерала Попова

Истерики военкур радуют Сегодня целый день с удовольствием наблюдаю за истерикой военкурятника в связи с арестом предположительно коррумпированного генерала Попова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МБ
Марина Биченова
Можно предъявить к любому руководителю и что самое страшное скорее всего не ошибаешься.
Ответить
4 час.
Геннадий Роженко
Я не знаю... кому и зачем... это нужно... но согласно того, что пишут СМИ.... какая полнейшая галиматья и юридическая безграммотность.... сотрудники СК даже правильно квалифицировать нормально якобы совершённое преступление не могут..... но задержанные уже есть.... а это не превышение должностных полномочий?
Ответить
4 час.
НС
Наталья Середа
За правду простить?! Да за правду наградить надо, а не простить!
Ответить
2 мин.

Картина дня

наверх