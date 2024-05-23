За безжалостную правду можно простить": Военкор эмоционально отреагировал на арест генерала Попова

Геннадий Роженко

Я не знаю... кому и зачем... это нужно... но согласно того, что пишут СМИ.... какая полнейшая галиматья и юридическая безграммотность.... сотрудники СК даже правильно квалифицировать нормально якобы совершённое преступление не могут..... но задержанные уже есть.... а это не превышение должностных полномочий?