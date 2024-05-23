Истерики военкур радуют Сегодня целый день с удовольствием наблюдаю за истерикой военкурятника в связи с арестом предположительно коррумпированного генерала Попова.
За безжалостную правду можно простить": Военкор эмоционально отреагировал на арест генерала Попова
Комментарии
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МБ
Марина Биченова
Можно предъявить к любому руководителю и что самое страшное скорее всего не ошибаешься.
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4 час.
Геннадий Роженко
Я не знаю... кому и зачем... это нужно... но согласно того, что пишут СМИ.... какая полнейшая галиматья и юридическая безграммотность.... сотрудники СК даже правильно квалифицировать нормально якобы совершённое преступление не могут..... но задержанные уже есть.... а это не превышение должностных полномочий?
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4 час.
НС
Наталья Середа
За правду простить?! Да за правду наградить надо, а не простить!
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2 мин.
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