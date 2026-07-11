Третьяковская галерея запустила опрос о будущих выставочных проектах

Государственная Третьяковская галерея проводит опрос среди посетителей для выбора будущей экспозиции.
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