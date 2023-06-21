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Новый ливень в 70 мм обрушится на Приморье в ближайшее время

Новый ливень в 70 мм обрушится на Приморье в ближайшее время

Новый ливень в 70 мм обрушится на Приморье в ближайшее время. По данным Примгидромета, в связи с выходом южного циклона к побережью края во второй половине ночи и днем 22 июня в южной половине пройдут дожди, которые на юге окажутся сильными — 15-45 мм и местами очень сильными — 50 мм за 12 часов.

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