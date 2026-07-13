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Велодорожка на Русском острове готова: что ждёт местных жителей

Велодорожка на Русском острове готова: что ждёт местных жителей

Туристический веломаршрут на Русском острове готов. Сегодня основные работы по обустройству самой дорожки уже закончились — теперь это полноценное общественное пространство, которое уже пользуется спросом и интересом среди местных жителей.

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