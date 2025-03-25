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Донецкая группа новостей

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  • Сергей Иовенко
    Вот и спрашивается в задачнике, как килограмм сраных помидор, огурцов и прочей растительности могут стоить дороже кил...Кабачок 1 кг 437 ...
  • Mikhail Stepanov
    А не пора ли навернуть по пленным румынам , чтобы сразу решить две задачи - уничтожить вооружение и технику и напугат...Вся Румыния забит...
  • Сергей Oблезов
    Надо спасать Румынию и всю технику там уничтожить!Вся Румыния забит...

Перед судом предстанет контролер организации за оказание небезопасных услуг по перевозке пассажиров

Перед судом предстанет контролер организации за оказание небезопасных услуг по перевозке пассажиров

Перед судом предстанет контролер организации за оказание небезопасных услуг по перевозке пассажиров Следователями Макеевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Донецкой Народной Республике завершено расследование уголовного дела в отношении контролера технического состояния автомототранспортных средств ООО «АТП 11429».

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