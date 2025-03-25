Перед судом предстанет контролер организации за оказание небезопасных услуг по перевозке пассажиров Следователями Макеевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Донецкой Народной Республике завершено расследование уголовного дела в отношении контролера технического состояния автомототранспортных средств ООО «АТП 11429».
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