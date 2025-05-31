На Украине назвали главный фронт летней кампании

Донецкая народная республика (ДНР) будет главным фронтом летней кампании на Украине. Об этом заявил экс-спикер Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), полковник запаса Владислав Селезнев, чьи слова приводит РИА Новости.
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