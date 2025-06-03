ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Атака на военные объекты, это еще лайтовый вариант»: политолог Казаков раскрыл, на что готова Украина

«Атака на военные объекты, это еще лайтовый вариант»: политолог Казаков раскрыл, на что готова Украина

Текст   недели. По хорошему то  сразу после  "атаки на компонент ядерной триады по предварительно намеченным целям на территории противника должны быть нанесены удары баллистикой для того, чтобы перебить медийный эффект от его акции.

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Комментарии
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Балу -
Ну и на хрена надо было принимать новую ядерную доктрину и размахивать ею во все стороны, если один хрен ничего не делается?...
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19 час.
ВР
Вова Рябов
Когда будут такие атаки на спонсоров салорейха
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15 час.
ВА
Владимир Акулов
Дождемся  ,  что  хитрый  НАТО  тихонько  атомную  *бонбу* хохлам  передаст...Нате!  -скажет  НАТО  . Это  не  мы  ! Хохлы  сами  ее  сделали  и  применили...К  тому  идет  ...
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