«Атака на военные объекты, это еще лайтовый вариант»: политолог Казаков раскрыл, на что готова Украина

Текст недели. По хорошему то сразу после "атаки на компонент ядерной триады по предварительно намеченным целям на территории противника должны быть нанесены удары баллистикой для того, чтобы перебить медийный эффект от его акции.
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