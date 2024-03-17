Забытый быт. Интересные штрихи на примере романа "Анна Каренина"

Реальность жизни постоянно меняется с течением времени. Из-за этого современным читателям порой бывает сложно понять мотивы и цели главных героев, казалось бы, известных книг, не говоря уже о том, что бытовые нюансы остаются «за кадром».
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