Врач назвала самые распространенные «деликатные» заболевания

Врач-колопроктолог «СМ-Клиника» Анна Захарова в беседе с «Известиями» 20 марта назвала самые распространенные проктологические заболевания, о которых обычно стесняются говорить открыто, и рассказала, чем они опасны.
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