Снежана Егорова: Украинская алчность превратила элиту в старуху у разбитого корыта

Почему Владимир Зеленский оказался для Дональда Трампа лишь поводом сказать «окей, следующий»? Что общего между сказкой о рыбаке и рыбке и алчностью украинской элиты в 2026 году? Какова вероятность того, что зима в Украине станет самой тяжёлой за последние десятилетия? И чем закончится для Владимира Зеленского попытка сорвать сделку Дональда Трампа с Россией? Известная телеведущая Читать далее: https://govorit.