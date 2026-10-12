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Говорит Европа ⚡

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Снежана Егорова: Украинская алчность превратила элиту в старуху у разбитого корыта

Снежана Егорова: Украинская алчность превратила элиту в старуху у разбитого корыта

Почему Владимир Зеленский оказался для Дональда Трампа лишь поводом сказать «окей, следующий»? Что общего между сказкой о рыбаке и рыбке и алчностью украинской элиты в 2026 году? Какова вероятность того, что зима в Украине станет самой тяжёлой за последние десятилетия? И чем закончится для Владимира Зеленского попытка сорвать сделку Дональда Трампа с Россией? Известная телеведущая Читать далее: https://govorit.

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