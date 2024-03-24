НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

128 подписчиков

Экс-директор «Ливерпуля» заявил, что Стерлинга и других игроков «могла ждать тюрьма», если бы не футбол. Футболисты были недовольны, один попросил Уэббера объясниться (Mirror)

Стюарт Уэббер, ранее занимавший должности спортивного директора «Норвича» и директора по подбору игроков «Ливерпуля», выразил такое мнение в интервью, посвященному его попытке подняться на Эверест в следующем месяце в благотворительных целях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх