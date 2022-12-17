Валид Реграги: «Африканская сборная выиграет ЧМ через 15-20 лет. Марокко показало, что может на равных биться с лучшими»

Валид Реграги: «Африканская сборная выиграет ЧМ через 15-20 лет. Марокко показало, что может на равных биться с лучшими»

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги обещает чемпионов мира из Африки. «На ЧМ от Африки будет 9 участников, и мы будем учиться.

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