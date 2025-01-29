ES FUTURES (ESH2025) FOMC 1/29/2025 PLAYBOOK E-mini S&P 500 Futures (Mar 2025) CME_MINI:ESH2025 LiquidityTracker TRADE IDEAS: ES FUTURES (ESH2025) FOMC 1/29/2025 PLAYBOOK SCENARIO 1 (BULLISH): DIRECTION: LONG STRUCTURE BIAS: Neutral with Bullish Opportunity ENTRY LEVEL: 6060 STOP LEVEL: 6035 TARGET LEVEL: 6130 R/R RATIO: 2.
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