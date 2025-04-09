Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 091 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Малыхина (Буковская)
    Собака (иже Трамп) лает, а караван идёт...США совсем ничего...
  • Лидия Санникова
    При гитлере этого негра сожгли бы ... А он его восхваляет. Деградированная особь.Канье Уэст анонси...
  • Мария
    Залужный - кадр МИ-6,  англичан. Похоже, победит на президентских выборах. У кастрюль он пользуется наибольшей популя...США совсем ничего...

Что скрывает вывод войск из Жешува: неожиданный ход США и его последствия для СВО

Что скрывает вывод войск из Жешува: неожиданный ход США и его последствия для СВО

С территории логистического узла в польском Жешуве-Ясенке, ранее задействованного для переброски вооружений в зону конфликта на Украине, Соединённые Штаты начали выводить как военную технику, так и персонал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх