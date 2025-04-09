Что скрывает вывод войск из Жешува: неожиданный ход США и его последствия для СВО

С территории логистического узла в польском Жешуве-Ясенке, ранее задействованного для переброски вооружений в зону конфликта на Украине, Соединённые Штаты начали выводить как военную технику, так и персонал.
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