Утверждены расписания проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году: по ОГЭ есть особенности

Документы зарегистрированы Минюстом 29 декабря 2023 года.Совместными приказами Минпросвещения РФ и Рособрнадзора утверждены расписания проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году, документы зарегистрированы Минюстом 29 декабря 2023 года.
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