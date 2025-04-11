РБК: эксперты и депутаты в России обсуждают запрет ИИ с угрожающим уровнем риска

В России создали профильную рабочую группу с привлечением депутатов, юристов, консалтинговых компаний и участников рынка, которая обсудит регулирование искусственного интеллекта (ИИ), несущего в себе «угрожающий уровень риска».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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