Огнём реактивной и ствольной артиллерии: в ВС РФ заявили о поражении опорных пунктов ВСУ на Южно-Донецком направлении

На Южно-Донецком направлении ударами бомбардировочной авиации, реактивной и ствольной артиллерии поражены пункты временной дислокации, а также опорные пункты и места сосредоточения ВСУ, заявили в группировке «Восток».
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